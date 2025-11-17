Экономика
Раскрыт самый эффективный способ избавиться от мышей в доме

Биолог Воробьев: В борьбе с мышами в доме поможет отравленная приманка
Александра Качан (Редактор)

Фото: ztsaries / Shutterstock / Fotodom

Эффективнее всего бороться с мышами в доме помогут классические методы. Наиболее действенные способы раскрыл биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с RT.

По словам эксперта, против грызунов помогают отравленные приманки, мышеловки и коты. При этом Воробьев отметил, что найти лазейки, через которые мыши попадают в дом, бывает сложно из-за небольшого размера, а обнаружить гнездо вовсе маловероятно. Для поиска он рекомендовал тщательно осмотреть все укромные места с фонариком.

Эксперт также посоветовал не оставлять еду без защиты при длительном отъезде. «Если с дачи уезжают, на зиму оставляют какие-то припасы, то это стеклянные банки с завинчивающимися крышками. Если там что-то такое еще, то в кастрюлю кладут, тоже с закрывающейся крышкой», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что мышей привлекают и менее очевидные продукты. К примеру, они часто портят кусковое мыло, семена растений и газонных трав. Все это следует хранить в металлических емкостях.

Ранее сообщалось, что в Москве резко увеличилось число летучих мышей, залетающих в квартиры или гаражи. Эксперты рассказали, что делать при встрече с такими животными.

