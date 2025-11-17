Роднина оценила возможное возвращение Трусовой в фигурное катание

Роднина: Возвращение в спорт Трусовой после родов зависит от ее амбиций

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой) в фигурное катание после родов. Ее слова приводит Sport24.

По словам депутата, это достаточно трудоемкий процесс. «После рождения ребенка сложно возвращаться в спорт. Даже после родов на работу женщине прийти сложно», — заявила Роднина. Она добавила, что все зависит от желаний и амбиций спортсменки.

6 августа Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Ранее Роднина отреагировала на информацию о будущем запрете для трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на участие в Олимпийских играх со стороны Международного олимпийского комитета. По ее словам, в организации восторжествовал здравый смысл.