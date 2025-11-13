Спорт
19:08, 13 ноября 2025

Роднина назвала подходящие для трансгендеров соревнования

Роднина назвала гейские игры подходящими для трансгендеров соревнованиями
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о грядущем запрете для трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на участие в Олимпийских играх со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

По ее словам, в организации восторжествовал здравый смысл. «Вообще то, что трансгендеры участвовали в женских соревнованиях, это было глупостью», — добавила Роднина.

Бывшая фигуристка также назвала подходящие для трансгендеров соревнования. «В Нью-Йорке не раз проводились гейские (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) игры, например. Пускай туда едут или свои соревнования устроят», — заявила Роднина.

Ранее сообщалось, что МОК может запретить трансгендерам участвовать в Олимпиадах. На данный момент решение о допуске таких спортсменов самостоятельно принимают международные федерации по видам спорта.

