Стало известно о запрете для трансгендеров на участие в Олимпиаде

The Times: МОК запретит трансгендерам участвовать в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в летних и зимних Олимпийских играх. Об этом стало известно The Times.

По информации источника, решение будет принято в начале следующего года. Сейчас организация ждет получения полноценного научного обоснования о физическом превосходстве мужчин над женщинами.

МОК может огласить запрет на участие трансгендерам в Олимпиаде во время зимних Игр-2026. Они пройдут в феврале в Италии. На данный момент решение о допуске таких спортсменов самостоятельно принимают международные федерации по видам спорта.

Новозеландка Лорел Хаббард стала первым открытым трансгендером, принявшим участие в Олимпиаде. На Играх-2020 в Токио штангистка не сумела выполнить ни одной успешной попытки, а после соревнований завершила карьеру.