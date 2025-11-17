Роль Ермака в антикоррупционном скандале на Украине раскрыли

Железняк: Глава офиса президента Украины Ермак организовывал преследования НАБУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фигурировал на пленке по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Я абсолютно уверен, что глава офиса президента явно принимал здесь ключевое участие в решениях», — раскрыл он роль Ермака в антикоррупционном скандале.

По словам Железняка, Ермак причастен к организации преследований против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в июле 2025 года. 22 июля Верховная Рада одобрила закон, который ограничивал полномочия НАБУ и САП. В стране вспыхнули протесты, и решение было отменено 31 июля.

10 ноября НАБУ обвинило Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом».