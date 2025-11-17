Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 17 ноября 2025Россия

Рособрнадзор попросил россиян не пугать детей одной профессией из-за неудачной учебы

Глава Рособрнадзора Музаев попросил родителей не пугать детей работой дворника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россиянам не следует пугать своих детей работой дворника из-за неудачной учебы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит «Фонтанка».

По его словам, подобные слова родителей не являются мотивацией для школьников.

«Любимая история… Это абсолютно не мотивация. Она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — пояснил он.

Глава ведомства добавил, что родителям следует показать свое доверие ребенку, а также готовность вместе с ним преодолевать трудности подготовки и сдачи экзамена.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что надобности в отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 12-летнем обучении в школах с каждым годом все меньше из-за позитивных изменений в системе российского образования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости