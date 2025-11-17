Силовые структуры
15:23, 17 ноября 2025Силовые структуры

Россия обогатилась на сотню миллионов рублей за счет жителя Германии

ФССП передала в доход РФ 21 слиток золота на ₽108 млн, изъятый у жителя Германии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России передали в доход государства 21 золотой слиток, изъятый у жителя Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении ФССП по Псковской области.

Общая стоимость слитков составила 108 миллионов рублей. 59-летний житель Германии пытался провезти их контрабандой через границу.

По данным УФССП, мужчину остановили на пункте пропуска Шумилкино. Под выдвижной полкой его автодома Mercedes-Benz был обнаружен тайник — внутри было спрятало 12 слитков золота. Оставшиеся девять слитков находились среди личных вещей. Указанные драгметаллы не были задекларированы. Суд решил, что их следует передать в доход России.

Ранее четверо мужчин из Калининграда лишились янтаря на 96 миллионов рублей.

