Россия обогатилась на сотню миллионов рублей за счет жителя Германии

ФССП передала в доход РФ 21 слиток золота на ₽108 млн, изъятый у жителя Германии

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России передали в доход государства 21 золотой слиток, изъятый у жителя Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении ФССП по Псковской области.

Общая стоимость слитков составила 108 миллионов рублей. 59-летний житель Германии пытался провезти их контрабандой через границу.

По данным УФССП, мужчину остановили на пункте пропуска Шумилкино. Под выдвижной полкой его автодома Mercedes-Benz был обнаружен тайник — внутри было спрятало 12 слитков золота. Оставшиеся девять слитков находились среди личных вещей. Указанные драгметаллы не были задекларированы. Суд решил, что их следует передать в доход России.

