Россиян выселили из квартир в Египте

Россиян выселили из квартир в египетском Шарм-эш-Шейхе по решению суда

Россиян выселили из приобретенных ими квартир в Египте. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило агентство РИА Новости.

Речь идет о 55-квартирном жилом комплексе Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе — половина объектов в нем принадлежала россиянам, а остальные — гражданам Великобритании, Австралии, Венгрии, Италии, США, Украины и Египта. 8 ноября, отметил источник, всех жильцов выселили по решению суда.

Уточняется, что застройщик заложил недвижимость в банке в 2009 году, уже после покупки собственниками, для строительства отеля на этой же территории. Спустя восемь лет он скончался, после чего между банком и матерью мужчины, наследницей застройщика, начался суд, поскольку кредит не был выплачен и отель должен был перейти финансовой организации за долги. По информации источника, в кредит оказались включены и уже проданные квартиры. При этом хозяева квартир участия в судах не принимали.

Собеседник агентства добавил, что владельцы квартир просили помощи у губернатора провинции Южный Синай и писали в администрацию президента страны, однако это не дало никакого результата. В дальнейшем они собираются обжаловать решение о выселении в суде.

