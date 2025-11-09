Силовые структуры
07:59, 9 ноября 2025Силовые структуры

Экоактивистку-иноагента через суд выселили из квартиры в Москве

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экоактивистку Евгению Чирикову (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов) через суд выселили из квартиры в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Исковые требования…о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить», — говорится в документах.

Согласно материалам дела, Чирикова в 2018 году оформила договор дарения в пользу одного из истцов, передав свою долю в квартире. Экоактивистка не проживала на жилплощади более десяти лет и не пыталась вселиться, а также не оплачивала жилищно-коммунальные услуги.

11 декабря 2024 года экоактивистку заочно арестовали по части 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России»). Она объявлена в международный розыск.

Свежая Россия
