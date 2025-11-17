Россиянам разрешили запивать еду

Эндокринолог Михалева: Жидкость во время еды способствует хорошему пищеварению

Убеждение, что еду нельзя запивать водой, является мифом, заявила врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала о причине этого заблуждения.

Михалева разрешила запивать еду не только водой, но и кофе, чаем, соками и другими напитками. По ее словам, запрет появился из-за ошибочного мнения, что жидкости, попадая в желудок, разводят соляную кислоту, которая там находится, и таким образом нарушают процесс переваривания. «На самом деле кислоты вырабатывается всегда ровно столько, сколько нужно для переваривания любой пищи», — заявила врач.

Эндокринолог объяснила, что необходимое количество соляной кислоты вырабатывают хеморецепторы. Если кислота разбавляется водой, то они просто вырабатывают дополнительную порцию. Более того, по словам Михалевой, жидкость во время еды не только не несет вреда, но и способствует хорошему пищеварению, так как увлажненная пища лучше перемешивается в желудке и становится доступнее для желудочного сока. Врач отметила, что людям с заболеваниями ЖКТ даже рекомендуют запивать пищу водой.

Эндокринолог также добавила, что вода и другие жидкости не растягивают желудок, а покидают его за считанные минуты. Она подчеркнула, что желудок растягивается только из-за большого количества пищи.

Ранее специалист по долголетию Дэн Бюттнер раскрыл секрет завтрака для продления жизни. По его словам, идеальная утренняя трапеза должна быть простой, питательной и содержать фасоль, рис, авокадо и другие растительные продукты.