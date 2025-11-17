Россияне назвали факторы успешного устройства на работу

Россияне считают необходимым для трудоустройства развитие навыков

Россияне считают развитие профессиональных навыков одним из необходимых факторов. Необходимые для трудоустройства условия назвали опрошенные hh.ru граждане (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие более 2,1 тысячи респондентов. Почти половина (42 процента) считают, что для успешного трудоустройства следует уделять больше времени и внимания самому процессу поиска. Каждый третий опрошенный (28 процентов) уверен, что для этого необходимо развивать и актуализировать навыки, востребованные на рынке. Почти каждый пятый (17 процентов) сообщил, что найти работу мечты помогает коммуникабельность и качественная самопрезентация на собеседовании. 13 процентов уверены, что одним из факторов успеха является грамотное резюме, раскрывающее все достоинства соискателя.

«Поиск работы требует не меньше энергии, чем сама работа. Это процесс, который включает развитие навыков, подготовку качественного резюме, самопрезентацию. Чтобы найти работу мечты, важно использовать специализированные сайты, где работодатели и вакансии проверены, есть фильтры по районам поиска, а отклики и рекомендации автоматизированы. Это помогает сосредоточиться на главном — успешном трудоустройстве и уверенном старте на новом месте», — заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Как показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob, введение четырехдневной рабочей недели поддерживает 51 процент экономически активных россиян, а против выступает только 22 процента. Среди женщин популярность такой идеи выше, чем среди мужчин (55 процентов против 47), а молодежи она интереснее, чем старшему поколению.