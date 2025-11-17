Силовые структуры
15:57, 17 ноября 2025

Российские подростки украли лабубу у ветерана СВО и попали на видео

В Петербурге кража подростками лабубу из автомата ветерана СВО попала на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Санкт-Петербурге подростки украли игрушку лабубу у ветерана специальной военной операции (СВО) и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как двое подростков стоят возле стеклянного шкафа с игрушками. Девушка некоторое время выбирает между двумя фигурками, а потом берет обе и уходит. Как оказалось, бизнес принадлежал ушедшему на пенсию ветерану СВО. Он поставил шкафчик с товаром, а покупатели могли забрать игрушку после оплаты. Теперь ветеран просит школьников оплатить похищенный товар.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга россиянка вынесла в рукаве косметику из duty free на 26 тысяч рублей и попала на камеру.

