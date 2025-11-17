Бывший СССР
Российские военные отразили атаки ВСУ под Купянском

ВС России отразили контратаки ВСУ под Купянском, продолжаются ожесточенные бои
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что украинские подразделения пытались деблокировать город и попавших в окружение военнослужащих.

«Все атаки ВСУ были отражены, окружение не прорвано», — заявил собеседник Telegram-канала. Вместе с тем отмечалось, что на данном участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

Ранее о попытке ВСУ деблокировать Купянск рассказывал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. По его словам, для этого украинское командование задействовало элитные подразделения.

