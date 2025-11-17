Марочко: ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать Купянск

Вооруженные силы (ВС) России сорвали попытку украинских войск деблокировать Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, передает ТАСС.

«Следует отметить, что в районе Купянска украинское командование задействовало резервы из числа элитных подразделений, однако к желаемому результату это не привело», — заявил он.

По словам Марочко, российскими войсками был нанесен существенный ущерб живой силе украинской армии и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинское командование не раз пыталось применять контратаки на этом участке фронта. Однако ни одна попытка не имела успех.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября. Он добавил, что противник в ходе попыток наступления теряет гораздо больше техники и личного состава.