Из жизни
10:07, 17 ноября 2025Из жизни

Рыбак полчаса сражался с крупным сомом и побил 22-летний рекорд

В США рыбак из Джорджии поймал сома весом 24 килограмма и побил 22-летний рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mathieu Foulquié / imagebroker.com / Globallookpress.com

В США рыбак из штата Джорджия поймал голубого сома весом 24,1 килограмма и побил 22-летний рекорд озера Хартвелл. Об этом сообщает Wired2Fish.

Дуэйн Пепперс и Роберт Бейли часто рыбачили вместе и 24 октября снова отправились на озеро Хартвелл. Вскоре Бейли на крючок попалось что-то крупное. «Эта рыба в несколько заходов размотала половину моей лески. Она утащила, наверное, 180 метров. Борьба была жестокой, мы сражались полчаса», — рассказал Бейли.

В итоге ему удалось загнать сома в прибрежные заросли. Американец признался, что ему очень повезло, что леска не зацепилась за какую-нибудь корягу. В итоге он достал рыбу, вес которой составил чуть более 24 килограммов. Вскоре выяснилось, что Бейли установил новый рекорд. Прошлое высшее достижение озера Хартвелл по ловле голубых сомов составляло около 13 килограммов. Его установил в 2003 году Мелвин Уолл.

Департамент природных ресурсов Джорджии уже подтвердил рекорд Бейли. Он рассказал, что с детства рыбачил на озере Хартвелл, а теперь добыл свой лучший улов.

Ранее сообщалось, что в США рыбак из Огайо поймал полосатого лаврака весом 16,7 килограмма и побил 30-летний рекорд штата на два килограмма. Мужчина поймал рекордную рыбу в озере Кисер.

    Все новости