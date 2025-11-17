Сотрудница школы сняла 10-летнюю девочку в туалете

В Великобритании сотрудница школы сняла на видео 10-летнюю ученицу в туалете

В городе Болтон, Великобритания, 20-летнюю сотрудницу школы арестовали за вуайеризм. Об этом пишет Manchester Evening News.

Как стало известно полиции, девушка зашла в школьный туалет и сняла на видео 10-летнюю ученицу, которая находилась там. Девочка тут же рассказала обо всем другому сотруднику школы, и тот вызвал полицию.

Пока ведется расследование, предполагаемую преступницу выпустили под залог. Мать школьницы заявила, что произошедшее травмировало ее. Девочка боится возвращаться в школу.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала 23-летнюю девушку, установившую скрытую камеру в женском общежитии завода Tata Electronics. Она делилась откровенными видео с бойфрендом и публиковала их в социальных сетях.

