Россия
07:01, 17 ноября 2025Россия

Спасатели выехали на повторные поиски пропавших в тайге Усольцевых

Спасатели по заявке полиции выехали на повторные поиски пропавших Усольцевых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sean C Davis / Unsplash

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали повторные на поиски исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом КГКУ «Спасатель» сообщил в Telegram.

«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — отмечается в публикации.

Ранее судмедэксперт, полковник медицинской службы Минобороны России в запасе Александр Аулов назвал три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. При первом сценарии тела могут быть полностью скрыты снегом. В этом случае их смогут обнаружить только после таяния снегов весной.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено.

    Все новости