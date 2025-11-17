Спасатели выехали на повторные поиски пропавших в тайге Усольцевых

Спасатели по заявке полиции выехали на повторные поиски пропавших Усольцевых

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали повторные на поиски исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом КГКУ «Спасатель» сообщил в Telegram.

«Сегодня спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых», — отмечается в публикации.

Ранее судмедэксперт, полковник медицинской службы Минобороны России в запасе Александр Аулов назвал три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. При первом сценарии тела могут быть полностью скрыты снегом. В этом случае их смогут обнаружить только после таяния снегов весной.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено.