Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

МВД: Мошенники могут использовать информацию о человеке из интернета для шантажа

Мошенники могут использовать найденную в интернете информацию о человеке для шантажа. Об этом в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» предупредило МВД, которое также раскрыло способы удалить данные о себе из сети.

В ведомстве посоветовали россиянам сначала найти информацию о себе в браузере, введя свое имя, адрес электронной почты и никнеймы. Дополнительно можно использовать сервис Web Cleaner, который осуществляет поиск сразу в нескольких поисковых системах, а также ресурс Namechk, выявляющий ники более чем в 90 сервисах.

Следующим шагом МВД назвало удаление ненужных и заброшенных аккаунтов — сделать это можно через сервис JustDeleteMe. Далее необходимо отозвать доступы у старых приложений в настройках безопасности Google, Apple и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), рассказали в ведомстве.

«Если при поиске всплывают ссылки на компрометирующую или ложную информацию о вас, вы можете воспользоваться "правом на забвение". Подайте заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru — это уберет ссылки из поиска», — дало еще одну рекомендацию МВД. Если ложные данные находятся на сайте, то нужно найти владельца ресурса через who.is и попросить его удалить их. Также можно обратиться в archive.org, чтобы сервис удалил снимки страниц с информацией.

Для защиты личных данных ведомство посоветовало включить мониторинг утечек, настроить приватность в соцсетях, а также удалить все письма со словами «пароль», «паспорт», «код», которые приходили на электронную почту. «Очищайте историю, куки и кэш браузера (лучше — автоматически при закрытии). На смартфоне отключите рекламный ID», — добавили в МВД.