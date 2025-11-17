Экономика
20:00, 17 ноября 2025Экономика

США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

Кирилл Луцюк

Фото: China Photos / Getty Images

США надеются, что смогут заключить сделку по поставкам китайских редкоземельных металлов ко Дню благодарения, то есть к 27 ноября. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. Его процитировало издание South China Morning Post.

Отмечается, что эти слова прозвучали после того, как аналитики Совета по международным отношениям констатировали в новом докладе, что зависимость США от критически важных китайских полезных ископаемых остается серьезной стратегической уязвимостью, которую Вашингтону необходимо устранить.

Кроме того, Совет призвал Белый дом ускорить выдачу разрешений на разработку новых месторождений, работать с союзниками над их картированием, а также разрабатывать передовые технологии добычи этих металлов.

SCMP также напомнило об отчете, подготовленном группой под руководством бывшего министра торговли США Джины Раймондо и бывшего заместителя министра финансов США Джастина Музинича, который гласит, что США зависят от Китая в плане поставок 70 процентов редкоземельных металлов и 99 процентов тяжелых редкоземельных металлов. В связи с этим Вашингтону советуют инвестировать 1,6 миллиарда долларов для ускорения проведения высокоточных геологических исследований.

Ранее CNBC опубликовал аналитический материал, автор которого неоднозначно оценил перспективы России на рынке редкоземельных металлов.

