Наука и техника
17:43, 17 ноября 2025Наука и техника

Стало известно о применении ВС России оптоволоконных дронов на дальность 50 километров

BI: ВС России применили оптоволоконные дроны с дальностью 50 километров
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптоволоконные дроны с дальностью до 50 километров. Об этом стало известно изданию Business Insider (BI).

«Дальность в 50 километров превышает возможности большинства известных оптоволоконных беспилотников на поле боя», — говорится в публикации.

Издание приводит заявление вице-премьера Украины Михаила Федорова, который признал, что данные беспилотники неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы и представляют серьезную угрозу для вооруженных сил страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне СВО поразил объект Вооруженных сил Украины на расстоянии 57 километров, что стало рекордом по дальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
