Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

Дрон «Бумеранг» поставил рекорд, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км

Российский FPV-дрон «Бумеранг» в зоне специальной военной операции (СВО) поразил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии в 57 километров, что стало рекордом по дальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Работа на таком дальнем расстоянии стала возможна благодаря новому решению разработчика — использовать на аппаратах дополнительные аккумуляторные батареи и усиленную систему связи.

В данный момент «Бумеранги» поступили на вооружение в расчеты БПЛА и только начинают свою работу в зоне СВО. Такие дроны помогают российским бойцам обнаруживать цели на большой глубине фронта и изолировать украинские подразделения.

Ранее российские войска применили тысячи FPV-дронов «Бумеранг» в районе Купянска и Красноармейска.