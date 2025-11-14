Наука и техника
11:32, 14 ноября 2025

Тысячи российских «Бумерангов» расширили «серую зону» СВО

ТАСС: В районах Купянска и Красноармейска применили тысячи дронов «Бумеранг»
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в районах населенных пунктов Купянск и Красноармейск применили тысячи FPV-дронов «Бумеранг». Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Аппараты, разработанные в Москве, позволяют расширять так называемую серую зону — для глаз разведчиков не остается незамеченных объектов», — сказал собеседник.

По его словам, данные FPV-дроны в зоне специальной военной операции позволяют обнаруживать цели на большой глубине фронта, помогая российским подразделениям изолировать украинские.

Источник добавил, что беспилотники семейства «Бумеранг» для удержания цели используют искусственный интеллект, который делает их устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.

В августе агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что российские оптоволоконные дроны «Бумеранг» стали применять на всех направлениях СВО.

В феврале оператор дрона с позывным Стрелец сообщил агентству, что в Курской области против украинских формирований бойцы группы Аида спецназа «Ахмат» стали применять FPV-дроны «Бумеранг», оснащенные искусственным интеллектом.

