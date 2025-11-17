Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 17 ноября 2025Мир

Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

Conversation: ЕС откладывает конфискацию активов РФ из-за сомнений в победе ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Евросоюз откладывает решение вопроса о конфискации замороженных российских активов, поскольку его лидеры перестали верить в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким мнением выступило издание The Conversation.

Известно, что в Евросоюзе проводят переоценку своих рисков. Лидеры ЕС больше не уверены, что Украина может победить, даже если там признаются в этом прямо.

Журналисты также назвали российские активы «геополитической ставкой». Их конфискация будет означать веру в победу Киева в противном случае объединение сохранит гибкость при победе России.

Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о намерении судиться с Евросоюзом при конфискации замороженных активов России. Она подчеркнула, что изъятие является неправомерным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости