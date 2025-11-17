Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

Conversation: ЕС откладывает конфискацию активов РФ из-за сомнений в победе ВСУ

Евросоюз откладывает решение вопроса о конфискации замороженных российских активов, поскольку его лидеры перестали верить в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким мнением выступило издание The Conversation.

Известно, что в Евросоюзе проводят переоценку своих рисков. Лидеры ЕС больше не уверены, что Украина может победить, даже если там признаются в этом прямо.

Журналисты также назвали российские активы «геополитической ставкой». Их конфискация будет означать веру в победу Киева в противном случае объединение сохранит гибкость при победе России.

Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о намерении судиться с Евросоюзом при конфискации замороженных активов России. Она подчеркнула, что изъятие является неправомерным.