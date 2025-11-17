Трамп объяснил хрипоту в своем голосе

Трамп объяснил хрипоту в голосе криком на глупых людей

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в его голосе слышна хрипота. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп объяснил, что появился в Белом доме с хрипотой в голосе, поскольку кричал на глупых людей.

«Я чувствую себя отлично», — при этом подчеркнул американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ранее Трамп снова прокомментировал свою связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. «Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами», — сказал он.