Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:57, 17 ноября 2025Из жизни

Трамп объяснил хрипоту в своем голосе

Трамп объяснил хрипоту в голосе криком на глупых людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему в его голосе слышна хрипота. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп объяснил, что появился в Белом доме с хрипотой в голосе, поскольку кричал на глупых людей.

«Я чувствую себя отлично», — при этом подчеркнул американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ранее Трамп снова прокомментировал свою связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. «Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

    Украине предрекли экономический тупик

    Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

    Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

    Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

    В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

    Появилось видео брата Ермака на фронте

    «Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

    Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости