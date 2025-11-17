Трамп снова прокомментировал свою связь с Эпштейном

Трамп заявил, что ему нечего скрывать в деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал свою связь со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что ему нечего скрывать в деле Эпштейна. «Мы не имеем никакого отношения к Эпштейну… Все его друзья были демократами», — сказал он журналистам в ходе встречи с руководством ФИФА в Белом доме.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «ежедневно паникует» из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью Эпштейна.

Сам американский лидер до этого заявлял о плохих отношениях с Эпштейном и опроверг посещение его острова. «Я никогда не был на его острове. [Экс-президент США] Билл Клинтон, как говорят, был там 28 раз», — сказал он.