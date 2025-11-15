Трамп ответил на обвинения о своих связях с Эпштейном

Трамп заявил о плохих отношениях с Эпштейном и опроверг посещение острова

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в своих связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Трамп заявил о плохих отношениях с Эпштейном. Он также опроверг посещение его острова. «Я никогда не был на его острове. [Экс-президент США] Билл Клинтон, как говорят, был там 28 раз», — подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп попросит Минюст США открыть расследование связей Клинтона с Эпштейном.

До этого демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали новые электронные письма Эпштейна, в которых упоминается Трамп. В одном сообщении утверждается, что нынешний глава Белого дома якобы знал о его преступлениях.

