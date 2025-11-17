Силовые структуры
15:06, 17 ноября 2025Силовые структуры

Трое мужчин предстанут перед судом за похищение подростков в российском городе

В Челябинске осудят троих похитителей подростков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Челябинске осудят похитивших подростков мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Они обвиняются по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 16 апреля трое местных жителей по предварительному сговору, применив насилие к 16-летнему подростку, затолкали его в багажник автомобиля, а девушку — в салон другой машины. После этого они отвезли их на Механическую улицу, где, применяя насилие, потребовали от пострадавших 160 тысяч рублей. Они отпустили молодых людей, когда поняли, что девушке удалось сделать телефонный звонок.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что покупка машины в рассрочку обернулась для россиянина криминальной драмой и СВО.

