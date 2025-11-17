Трое мужчин предстанут перед судом за похищение подростков в российском городе

В Челябинске осудят троих похитителей подростков

В Челябинске осудят похитивших подростков мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Они обвиняются по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

По данным следствия, 16 апреля трое местных жителей по предварительному сговору, применив насилие к 16-летнему подростку, затолкали его в багажник автомобиля, а девушку — в салон другой машины. После этого они отвезли их на Механическую улицу, где, применяя насилие, потребовали от пострадавших 160 тысяч рублей. Они отпустили молодых людей, когда поняли, что девушке удалось сделать телефонный звонок.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

