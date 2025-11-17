Из жизни
02:01, 17 ноября 2025

Тюремный охранник оказался серийным насильником-педофилом

В Великобритании священник оказался одним из самых жестоких педофилов в истории
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nicole Piepgras / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании бывший охранник тюрьмы, который позже стал священником, оказался серийным насильником-педофилом. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно отчету тюремного омбудсмена, Невилл Хасбэнд, работавший в исправительном учреждении в городе Медомсли, оказался одним из самых жестоких преступников в истории страны. За время работы в пенитенциарной системе он совершил не менее 388 преступлений сексуального характера против несовершеннолетних заключенных. Расследование показало, что Хасбэнд начал систематически насиловать подростков, используя служебное положение, еще в 1960-х годах.

Он действовал безнаказанно благодаря системе запугивания и манипуляций. Хасбэнд имел возможность контролировать питание заключенных и угрожал им расправой. В 1990 году он вышел на пенсию и уволился из тюремной системы, за отличную службу ему даже вручили медаль. После этого Хасбэнд стал священников, а затем устроился куратором скаутского движения, в обоих случаях он имел доступ к несовершеннолетним.

Мужчину арестовали лишь в 2003 году. Тогда обвинения против него выдвинули пятеро пострадавших. Хасбэнда приговорили к восьми годам тюрьмы. Позже новые жертвы стали выступать против Хасбэнд, и его срок увеличили до десяти лет. Его не стало в 2010 году. Однако истинный масштаб его преступлений выяснился лишь через 15 лет после его смерти.

Ранее порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Девушка заплатила ему пять тысяч долларов.

