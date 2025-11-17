Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:21, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева рассказала о желающих ей «сдохнуть» критиках

Ведущая Татьяна Лазарева заявила, что пользователи соцсетей называют ее тварью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что в соцсетях критики желают ей смерти. Об этом она рассказала в видео, доступном на YouTube.

«Мне пишут: "Сдохни, тварь". Вам пишут: "Сдохни, тварь"?» — спросила ведущая своего собеседника, журналиста Владимира Раевского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Она отметила, что обычно блокирует людей, которые оставляют ей подобные комментарии.

Раевский в ответ заявил, что не ограничивает критикам доступ к своим соцсетям и иногда даже ставит лайки на резко негативные комментарии. По его мнению, пользователи сети нередко пишут отрицательные комментарии под воздействием эмоций.

Ранее Лазарева призналась, что ее обижают обвинения в пристрастии к алкоголю. Телезвезда заверила, что у нее нет зависимости от спиртных напитков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Тоби Магуайр может вернуться к роли Человека-паука

    Токаев захотел получить доступ к портам в стране НАТО

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости