Уехавшая из России Лазарева рассказала о желающих ей «сдохнуть» критиках

Ведущая Татьяна Лазарева заявила, что пользователи соцсетей называют ее тварью

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что в соцсетях критики желают ей смерти. Об этом она рассказала в видео, доступном на YouTube.

«Мне пишут: "Сдохни, тварь". Вам пишут: "Сдохни, тварь"?» — спросила ведущая своего собеседника, журналиста Владимира Раевского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Она отметила, что обычно блокирует людей, которые оставляют ей подобные комментарии.

Раевский в ответ заявил, что не ограничивает критикам доступ к своим соцсетям и иногда даже ставит лайки на резко негативные комментарии. По его мнению, пользователи сети нередко пишут отрицательные комментарии под воздействием эмоций.

Ранее Лазарева призналась, что ее обижают обвинения в пристрастии к алкоголю. Телезвезда заверила, что у нее нет зависимости от спиртных напитков.