GMK Center: Украина потеряла около 64 процентов мощностей по добыче кокса

В связи с боями за Покровск, Украина осталась без мощностей по добыче коксующегося угля (кокса). Проблемы с важным для металлургической отрасли ресурсом предрекли в GMK Center, сообщает RTVI.

В Минобороны РФ сообщают, что российские войска продолжают уничтожение окруженных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Как заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Красноармейске почти не осталось солдат украинских войск, российские бойцы почти полностью зачистили город.

Город является центром угольной промышленности Украины и важнейшим для металлургической отрасли. С потерей контроля над шахтами ЛДНР Украина суммарно потеряла около 64 процентов коксохимических мощностей. Единственная оставшаяся под контролем Киева шахта, осталась в Красноармейске, доля добычи на Шахтоуправлении «Покровское» на украинском рынке коксующегося угля в 2024 году составляла 66 процентов.

Шахтоуправление «Покровское» производит уголь марки К. По данным Метинвеста, в январе 2019-го запасы минеральных ресурсов и запасы шахтоуправления «Покровское» составляли 248 и 151 миллионов тонн соответственно. Такого объема достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Добыча на шахте в Покровске была остановлена в конце января 2025 года. В начале октября шахта перешла под контроль российской армии

В случае потери контроля над Покровском Украина может вполовину сократить производство стали из-за нехватки угля, предупреждал президент компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков. По его словам, за два года военных действий объемы производства стали на Украине составляли от 6 до 6,5 миллиона тонн в год. В случае потери Покровска эти показатели могут сократиться до 2-3 миллионов тонн в год.