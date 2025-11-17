Бывший СССР
Умерова заподозрили в желании сдать Ермака и Зеленского

Шарий: Умеров хочет дать ФБР откровенные показания на Ермака и Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший глава Минобороны республики Рустем Умеров хочет дать показания Федеральному бюро расследований (ФБР) на президента страны Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Такие данные, ссылаясь на собственные источники, приводит блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

По данным блогера, Умеров пребывает за границей с женой и детьми. «Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому "одесскому", условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым», — уточнил он.

В обмен на сведения украинский чиновник планирует уйти от подозрения, которое НАБУ может предъявить ему по делу о пленках Миндича, а также получить от США защиту и охрану.

«Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Возможно, это произойдет в самые ближайшие часы», — предрек Шарий.

Согласно его информации, аналогичное с главой СНБО решение приняла еще одна высокопоставленная чиновница, только она планирует дать показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Ранее Рустема Умерова обвинили в бегстве и нежелании возвращаться на Украину. В СМИ даже писали, что он якобы лично сообщил президенту страны Владимиру Зеленскому о своем решении.

