«Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова обвинили в бегстве и нежелании возвращаться на Украину. В СМИ даже писали, что он якобы лично сообщил президенту страны Владимиру Зеленскому о своем решении.

11 ноября Умеров сообщил о прибытии в Турцию. Продолжительность визита он не уточнил.

В тот же день исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк выразила сомнения в возвращении Умерова на Украину. В побеге из страны украинского политика также заподозрил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Как сообщалось в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации СНБО, Умеров находится в запланированной официальной командировке в США. Он проводит рабочие консультации и встречи, направленные на усиление международной поддержки Украины.



Кроме того, отмечается, что секретарь СНБО остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства.

«Явно идет политическая борьба, и в ней все средства хороши, в том числе распространение фейковой информации. Борьба идет и вокруг Зеленского, и в его окружении: в конце концов, история о бегстве "кошелька" президента бизнесмена Тимура Миндича, ставшего фигурантом дела о коррупции, ведь оказалась правдой. Почему бы и Умерову не сбежать?» — сказал политолог Владимир Жарихин.

Эксперт предположил, что информация о побеге еще может быть результатом работы кампании по дискредитации Зеленского и его команды и фейками, распространяемыми оппозиционными силами на Украине.

