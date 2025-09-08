«Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

Экс-глава МИД Украины Кулеба покинул страну из-за указа Зеленского

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского. Вопреки попыткам его пресс-службы опровергнуть эту информацию сам политик подтвердил свой отъезд в интервью Corriere della Sera.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — сказал он.

Кулеба покинул Украину перед вступлением в силу указа о запрете на выезд

Кулеба покинул Украину за несколько часов до вступления в силу указа о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. По его словам, это для него серьезная угроза, поскольку он преподает в вузах стран Европы и США.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: Georg Wendt / Pool / Getty Images

«Гражданское общество сознательно решило ограничить критику, чтобы способствовать единству во имя военных действий. Но Зеленский теперь не имеет права использовать это, чтобы заставить замолчать чей-либо голос, кроме своего собственного», — заявил политик.

На Украине пытались опровергнуть информацию о бегстве Кулебы

Информацию о бегстве экс-главы МИД Украины пытались опровергнуть в его пресс-службе. В комментарии изданию Hromadske там сообщили, что итальянские СМИ якобы некорректно написали о выезде Кулебы.

В пресс-службе объяснили его отъезд из страны посещением конференции в Сеуле, Южная Корея. Отмечалось, что после политик поедет на мероприятие в Польшу. Кроме того, там заверяли о возвращении Кулебы на родину 21 сентября.

Дмитрий Кулеба покинул пост главы МИД Украины 5 сентября 2024 года.