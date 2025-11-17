Бывший СССР
14:59, 17 ноября 2025

Уничтожение Starlink дроном попало на видео

Появились кадры уничтожения Starlink ВСУ российским дроном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

20-я гвардейская мотострелковая дивизия российских войск уничтожила дроном станцию для спутникового интернета Starlink. Соответствующие кадры опубликовала Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что станция находилась в районе Райского. В ведомстве добавили, что точный удар оборвал коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив их координацию.

Ранее ВСУ за сутки потеряли четыре станции для спутникового интернета Starlink и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

До этого стало известно, что бригада ВСУ осталась без терминалов Starlink. Подразделение участвует в боях на харьковском направлении.

