Установлен виновный в мощном взрыве селитры на АЗС в Махачкале с 33 жертвами

Суд дал 5 лет Насрулаеву по делу о взрыве на АЗС в Махачкале с 33 жертвами

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан вынес приговор 36-летнему местному бизнесмену Эльдару Насрулаеву, по вине которого 14 августа 2023 года произошел мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, обернувшийся 33 жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Подсудимый признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Насрулаев незаконно торговал химудобрениями, для их хранения арендовал здание, но не обеспечил там должных мер безопасности. Вследствие этого на складах с аммиачной селитрой и перекисью водорода произошло возгорание, что спровоцировало взрыв. От ударной волны загорелась расположенная рядом АЗС.

В результате ЧП не выжили 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб превысил 370 миллионов рублей.