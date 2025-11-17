Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 17 ноября 2025Силовые структуры

Установлен виновный в мощном взрыве селитры на АЗС в Махачкале с 33 жертвами

Суд дал 5 лет Насрулаеву по делу о взрыве на АЗС в Махачкале с 33 жертвами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан вынес приговор 36-летнему местному бизнесмену Эльдару Насрулаеву, по вине которого 14 августа 2023 года произошел мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, обернувшийся 33 жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Подсудимый признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Насрулаев незаконно торговал химудобрениями, для их хранения арендовал здание, но не обеспечил там должных мер безопасности. Вследствие этого на складах с аммиачной селитрой и перекисью водорода произошло возгорание, что спровоцировало взрыв. От ударной волны загорелась расположенная рядом АЗС.

В результате ЧП не выжили 33 человека, еще 100 пострадали. Ущерб превысил 370 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости