В Британии предупредили о риске войны России и НАТО

Лорд Алан Уэст: Конфликт на Украине может перерасти в войну России и НАТО

Экс-командующий Военно-морскими силами (ВМС) Великобритании, бывший министр безопасности лорд Алан Уэст предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в войну с НАТО. Об этом он заявил в подкасте Lord Speaker's Corner.

«В сущности, мы воюем с Россией», — сказал он, бездоказательно обвинив Россию в якобы нарушении воздушного пространства европейских стран и повреждении подводных кабелей.

Лорд Уэст отметил, что никто не хочет перерастания украинского конфликта в столкновение России и НАТО, поскольку в таком случае возникнет риск применения ядерного оружия.

Ранее в Великобритании эксперты признали крайнюю уязвимость подводной инфраструктуры для возможного саботажа. Они назвали критически важные газопроводы, линии электропередачи и кабели передачи данных слабым местом безопасности страны.

Кремль неоднократно подчеркивал, что обвинения европейских стран в якобы причастности России к инцидентам с беспилотниками являются голословными.