16:38, 17 ноября 2025Силовые структуры

В Дагестане сорвали подготовку нападения на сотрудников полиции

СК: В Дагестане задержаны шесть человек, готовивших нападение на полицию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дагестане задержаны шесть человек, готовивших нападение на полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они подозреваются по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества») и 30, 317 («Приготовление к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

По данным следствия, в июле этого года шесть местных жителей, находясь в Махачкале, создали террористическое сообщество для осуществления террористической деятельности в регионе. Они планировали совершить нападение на сотрудников полиции.

Довести до конца свой преступный умысел они не смогли в связи с их своевременным задержанием. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что завершилось расследование теракта против генерала Кириллова.

