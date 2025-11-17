Бывший СССР
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

Кимаковский: ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военнослужащие 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления вынудила подразделения 144-й бригады ВСУ попытаться бежать», — рассказал чиновник.

По его словам, находящиеся в огневом мешке украинские военнослужащие пытаются покинуть населенный пункт малыми группами.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал сложность ситуации для украинской армии под Гуляйполем. Он также высказал мнение, что российскому наступлению способствовали погодные условия — в том числе туман.

