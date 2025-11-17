В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

Кимаковский: ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя

Военнослужащие 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются сбежать с позиций в Гуляйполе. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления вынудила подразделения 144-й бригады ВСУ попытаться бежать», — рассказал чиновник.

По его словам, находящиеся в огневом мешке украинские военнослужащие пытаются покинуть населенный пункт малыми группами.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал сложность ситуации для украинской армии под Гуляйполем. Он также высказал мнение, что российскому наступлению способствовали погодные условия — в том числе туман.