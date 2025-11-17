Мир
В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

Полковник Райснер: В одной роте ВСУ из 150 солдат боеспособны только 13
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В одной роте Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 150 солдат боеспособны только 13. О катастрофической нехватке украинских военных заявил бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в интервью n-tv.

«На прошлой неделе я разговаривал по телефону с товарищем из недавно переброшенного подразделения. Он рассказал мне, насколько истощена его рота. Из 150 украинцев, которые в его роте, боеспособны только 13», — рассказал он.

Райснер подчеркнул, что очевидная нехватка украинских солдат наблюдается на всех уровнях.

Ранее старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли заявил, что Украина повторяет ошибку длительного удержания городов в неблагоприятных ситуациях, в том числе в ходе боев за такие населенные пункты, как Артемовск и Авдеевка. Другие эксперты также отмечают, что украинское военное руководство повторяет эту ошибку.

