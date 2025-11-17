Бывший СССР
В Изюме пропал свет

В Изюме Харьковской области после взрывов пропало электричество
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Изюме Харьковской области после взрывов пропало электричество. Об этом сообщается в Telegram-канале «Изюм Live».

Уточняется, что по городу был нанесен удар беспилотниками. Точные сроки возобновления подачи электричества неизвестны. В связи с этим жителям порекомендовали подготовить фонарики, зарядные устройства и пауэрбанки.

Ранее стало известно, что метро Киева может приостановить работу на несколько дней из-за атак. Сообщалось, что в случае сильного обстрела украинской столицы или электростанций на территории страны может возникнуть дефицит электроэнергии, в результате чего метрополитен временно перестанет работать.

