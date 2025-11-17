В МЧС России раскрыли схему с заработками в праздничные и выходные дни

СК возбудил дело о служебном подлоге с зарплатами в ГУ МЧС РФ по РСО — Алания

Следователи возбудили уголовное дело о служебном подлоге в Главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия (РСО) — Алания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Криминальную схему с начислением незаконной зарплаты за работу в праздничные и выходные дни выявили сотрудники местного управления ФСБ России.

По версии следствия, с марта 2022 года по сентябрь 2024 года двое сотрудников ведомства вносили в табели учета рабочего времени ложные сведения о переработках. Они уже являются фигурантами ранее возбужденного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Уфе директор одной из гимназий города попала под две уголовные статьи из-за беременной женщины.