14:03, 17 ноября 2025

В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

В Москве задержан совращавший школьниц в интернете серийный педофил
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержан серийный педофил, совращавший школьниц в интернете. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Фигурант — москвич 1987 года рождения. Он обвиняется по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»), части 3 статьи 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Мужчина арестован.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает, что арестованный — блогер Сергей Н. Он публиковал в соцсетях языческие видео, в которых к своей аудитории он обращался как «братья и сестры».

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина начал переписываться в интернете с 11-летней девочкой. Он вынуждал ее отравлять ему интимные фотографии и сам отправлял ей интимные видео. Кроме того, он встретился с потерпевшей и совершил в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера. Также в октябре 2025 года он совершил аналогичные действия в отношении 13-летней школьницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних Илье Мирошину.

