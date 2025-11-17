В Польше выступили с призывом на фоне скандала на Украине

Mysl Polska: Европа должна понести ответственность за ситуацию на Украине

Европейские страны, покрывавшие коррупцию на Украине, должны понести за это ответственность. Об этом пишет польская газета Mysl Polska.

Комментируя коррупционный скандал на Украине, издание усомнилось, что западные лидеры не были осведомлены о происходящем в республике.

«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — отмечает автор статьи.

При этом, как подчеркивает газета, западные политики, допустившие столь крупное хищение, несут ответственность за это перед гражданами своих стран, поскольку речь идет о государственных средствах, предоставленных Киеву под видом поддержки.

«Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался», — заключает Mysl Polska.

14 ноября стало известно, что новый коррупционный скандал на Украине вызвал возмущение в Евросоюзе и ухудшил имидж Киева среди его иностранных партнеров.