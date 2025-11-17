В России 12-летний зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой и поплатился

В Челябинской области привлекли к ответственности родителя 12-летнего зацепера

В Челябинской области 12-летний зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой и поплатился. Об инциденте сообщило региональное МВД в Telegram.

Как установило ведомство, школьника заметили на поезде 28 октября в районе станции Кыштым. В тот же день полицейские пришли на место учебы нарушителя и установили его личность. В разговоре с правоохранителями подросток заявил, что узнал о зацепинге в социальных сетях и решил попробовать.

В результате одного из родителей мальчика привлекли к ответственности по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Ему рекомендовали следить за досугом сына и разъяснять правила безопасности.

Ранее в Москве зацепер залез на поезд метро и спрыгнул с него в реку. Инцидент попал на видео. Опубликованные МВД кадры отслеживают весь путь россиянина — от спуска в подземку в обход турникетов до прыжка с состава.