18:07, 17 ноября 2025Экономика

В России предложили запретить один вид новогодних украшений

Депутат Иванов предложил запретить новогодние игрушки в виде бокалов и бутылок
Елизавета Городищева
Фото: Impact Photography / Shutterstock / Fotodom

В России предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, ассоциирующихся с употреблением алкоголя. Инициатива поступила от заместителя председателя Всемирного русского народного собора и депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, такие елочные игрушки и сувениры несут скрытый вред для детей. Новый год — это семейный праздник, который должен ассоциироваться с волшебством, добром и сказкой, уверен депутат. Однако когда ребенок видит украшения в виде алкогольных бокалов или бутылок, в его сознании формируется незаметная, но устойчивая связь между праздником и алкоголем, что является мягким, но настойчивым приучением к вредной привычке.

Иванов подчеркнул, что инициатива не направлена против самих праздников или традиций, а призвана защитить детей от пагубного влияния. Он предложил заменить такие украшения на традиционные: шары, шишки, звезды, фигурки животных, не имеющие двойного смысла.

Ранее россиян предупредили о возможных штрафах за самовольное украшение подъезда дома к Новому году.

