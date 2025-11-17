В России предложили запретить один вид новогодних украшений

Депутат Иванов предложил запретить новогодние игрушки в виде бокалов и бутылок

В России предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, ассоциирующихся с употреблением алкоголя. Инициатива поступила от заместителя председателя Всемирного русского народного собора и депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, такие елочные игрушки и сувениры несут скрытый вред для детей. Новый год — это семейный праздник, который должен ассоциироваться с волшебством, добром и сказкой, уверен депутат. Однако когда ребенок видит украшения в виде алкогольных бокалов или бутылок, в его сознании формируется незаметная, но устойчивая связь между праздником и алкоголем, что является мягким, но настойчивым приучением к вредной привычке.

Иванов подчеркнул, что инициатива не направлена против самих праздников или традиций, а призвана защитить детей от пагубного влияния. Он предложил заменить такие украшения на традиционные: шары, шишки, звезды, фигурки животных, не имеющие двойного смысла.

