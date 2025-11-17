В России резко выросло производство одного спиртного напитка

Росалкогольтабакконтроль: Выпуск сидра в России вырос на 21,1 % в январе-октябре

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства сидра в России увеличились на 21,1 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте выпуска этого спиртного напитка в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За отчетный период в России произвели в общей сложности 10,13 миллиона дал сидра. Одновременно с этим заметно увеличился выпуск медовухи — на 10,3 процента, до 3,36 миллиона дал.

Производство других видов слабоалкогольных напитков в стране продемонстрировало противоположную динамику. Так, выпуск пива и пивных напитков за это время просел на 0,6 процента (до 760,5 миллиона дал), а пуаре (спиртной напиток из сброженного сока груши, аналог сидра) — на 5,5 процента, до 193,3 тысячи дал.

В целом, выпуск алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в январе-октябре сократился на 7,8 процента и составил 139,48 миллиона декалитров. Негативная динамика была отмечена во всех ключевых сегментах. Производство водки за отчетный период упало на 5,6 процента, а коньяка — на 16,5 процента. Падение выпуска эксперты зафиксировали на фоне затяжного снижения спроса на внутреннем рынке. На ситуацию также оказывает влияние ограничительные меры, введенные в ряде российских регионов.