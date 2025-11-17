В России захотели по-новому регулировать один вид занятости

ФНПР: В Трудовой кодекс нужно внести изменения о платформенной занятости

В Трудовой кодекс могут внести изменения, касающиеся платформенной занятости, которые затронут 9,5 миллиона россиян. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, профсоюзы уже подготовили соответствующие поправки.

Летом прошлого года сообщалось, что усиливающаяся конкуренция работодателей за новых сотрудников сказалась на привлекательности работы через онлайн-агрегаторы, то есть на так называемой платформенной занятости. За два года в России количество платформенных работников выросло с 3,4 миллиона до 3,7 миллиона человек. В первую очередь речь идет о репетиторах, айтишниках, перевозчиках и курьерах.

До этого российские предприниматели констатировали взрывной рост платформенной занятости, но призывали не переводить ее в разряд трудовых отношений.