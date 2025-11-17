Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 17 ноября 2025Экономика

В России захотели по-новому регулировать один вид занятости

ФНПР: В Трудовой кодекс нужно внести изменения о платформенной занятости
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Трудовой кодекс могут внести изменения, касающиеся платформенной занятости, которые затронут 9,5 миллиона россиян. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, профсоюзы уже подготовили соответствующие поправки.

Летом прошлого года сообщалось, что усиливающаяся конкуренция работодателей за новых сотрудников сказалась на привлекательности работы через онлайн-агрегаторы, то есть на так называемой платформенной занятости. За два года в России количество платформенных работников выросло с 3,4 миллиона до 3,7 миллиона человек. В первую очередь речь идет о репетиторах, айтишниках, перевозчиках и курьерах.

До этого российские предприниматели констатировали взрывной рост платформенной занятости, но призывали не переводить ее в разряд трудовых отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости