В России заявили об окончании истории Зеленского

Сенатор Пушков: Западные СМИ признали завершение истории Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Во время «круглого стола» по теме «Инструменты противодействия информационной агрессии Запада против России» Пушков указал, что утверждение об окончании истории Зеленского уже появилось в западных СМИ. По словам сенатора, страны Запада пришли к консенсусу, что поражение Киева в конфликте с Россией неизбежно.

«Вот последняя обложка журнала Time, Зеленский на обложке, The Endgame, "Конец игры", или "Эндшпиль" [заключительная стадия шахматной партии]», — заявил политик.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung допустила, что Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал. Он может разгореться в оборонном секторе Украины, допустили журналисты.