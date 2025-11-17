В российском городе риелторы сдавали несуществующие квартиры и поплатились

В Чите в отношении риелторов, сдававших несуществующие квартиры, возбудили дело

Пять риелторов из Читы сдавали в аренду несуществующие квартиры и поплатились за это. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ по Забайкальскому краю сообщил ТАСС.

По информации ведомства, 33-летняя местная жительница под прикрытием легального агентства недвижимости вовлекла в преступную схему еще четырех жителей Забайкалья. Участники группы брали у клиентов плату за свои услуги и передавали им контакты несуществующих собственников объектов недвижимости. После того как потерпевшие переводили им деньги, аферисты, не предоставляя жилье, переставали выходить на связь.

По факту мошенничества, совершенного организованной группой, возбудили уголовное дело. Организатор преступной группы помещен под стражу, а остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства совершенных злоумышленниками преступлений.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница Якутии, продавшая квартиру мошенникам, впервые получила отказ в суде.