В российском регионе боец СВО потратил 120 тысяч рублей ради дороги к дому

Ura.ru: В Челябинской области боец СВО потратил 120 тыс. руб. ради дороги к дому

В поселке Петровский Красноармейского района Челябинской области боец специальной военной операции (СВО) потратил 120 тысяч рублей ради дороги к дому. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, военный устал ждать, пока администрация в регионе обратит внимание на состояние дороги на улице Славянской. Мужчина решил потратить собственные средства, он спас полотно от летней грязи и зимнего бездорожья.

Участник военной операции на Украине после обратился к властям с просьбой включить дорогу в план капитального ремонта, однако получил отказ. Ему объявили, что денег в бюджете нет.

В самой администрации пояснили, что периодически проводят выравнивание дороги автогрейдером. Тем не менее это не избавляет от проблемы весенне-осенней буксовки и зимних завалов.

