Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 17 ноября 2025Россия

В российском регионе боец СВО потратил 120 тысяч рублей ради дороги к дому

Ura.ru: В Челябинской области боец СВО потратил 120 тыс. руб. ради дороги к дому
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В поселке Петровский Красноармейского района Челябинской области боец специальной военной операции (СВО) потратил 120 тысяч рублей ради дороги к дому. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, военный устал ждать, пока администрация в регионе обратит внимание на состояние дороги на улице Славянской. Мужчина решил потратить собственные средства, он спас полотно от летней грязи и зимнего бездорожья.

Участник военной операции на Украине после обратился к властям с просьбой включить дорогу в план капитального ремонта, однако получил отказ. Ему объявили, что денег в бюджете нет.

В самой администрации пояснили, что периодически проводят выравнивание дороги автогрейдером. Тем не менее это не избавляет от проблемы весенне-осенней буксовки и зимних завалов.

До этого сообщалось, что разведчик с позывным Плотник с ранением две недели полз до позиций Вооруженных сил России (ВС РФ). За это время он преодолел примерно 12 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости